مؤتمر جوارديولا: كرة القدم ازدهرت في شمال إفريقيا وأعلم أين خطورة الوداد.. وهذا موقف جريليتش

أشاد بيب جوارديولا بكرة القدم في شمال إفريقيا الفترة الأخيرة وأكد على علمه بموطن قوة الوداد.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في المجموعة السابعة بمواجهة فريق الوداد مساء اليوم الأربعاء.

ويلعب مانشستر سيتي ضمن المجموعة السابعة رفقة أندية: الوداد ويوفنتوس والعين الإماراتي.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "شعوري أننا نبدأ الموسم بكأس العالم للأندية، هي انطلاقة الموسم الجديد".

وبسؤاله عن سبب استبعاد جريليتش أجاب "كان النقاش بينه وبين النادي والقرار قرارهم، جاك لاعب استثنائي والسبب الوحيد لعدم مشاركته الموسم الماضي هو قراري أنا".

وتابع "الأفضل أن يكون لدى جريليتش مكان يشعر فيه بأنه قادر على اللعب وأن يعود إلى مستواه الذي كان عليه في عام الثلاثية أو طوال مسيرته مع أستون فيلا، فلولاه كان تحقيق الثلاثية مستحيلا".

أما عن الصفقات الجديدة فأوضح "لا أعلم إذا كنا سنتعاقد مع صفقات جديدة، لكن لا أعتقد ذلك".

وكشف جوارديولا "سعيد جدا بالتعاقدات الجديدة لأنهم يتمتعون بجودة عالية، وفي هذه البطولة سيشارك الجميع، لا أعلم إلى أي مدى سنصل لكن الجميع سيشارك".

وأضاف "قررت لأول مرة في مسيرتي اختيار قائد الفريق لأنه لم يعجبني ما حدث الموسم الماضي، واخترت القادة الأربعة وفي نهاية كأس العالم للأندية ربما نختار قائدا أو اثنين آخرين".

وشدد "على القائد أن يضع الفريق والنادي أمامه دائما، عليه أن يسأل نفسه دائما ما هو الأفضل للفريق وبذلك لن تخطيء أبدا".

أما عن مواجهة الوداد فقال: "لطالما تميز اللاعبون الأفارقة بجودة عالية، ليس فقط من حيث اللياقة البدنية لكن من حيث الأداء الفني وأكن لهم احتراما كبيرا".

وتابع "انظروا لعدد اللاعبين الأفارقة من الشمال والجنوب الذين يلعبون بالفعل في أوروبا مع أندية كبيرة، وهذا يعني أنهم ممتازون".

وشدد جوارديولا "ازدهرت كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وعلى سبيل المثال رياض محرز، يا له من لاعب، لديهم مواهب مذهلة في شمال إفريقيا، وأيضا المغرب قدم كأس عالم رائعة بالنسخة الأخيرة".

واختتم تصريحاته "شاهدت الوداد وأعلم مدى قوتهم البدنية ومهاراتهم في الهجوم من الأطراف، لكن لدينا خطة لعب، ونحن هنا لنقدم بطولة جيدة".

ويبدأ مانشستر سيتي مبارياته بمواجهة الوداد المغربي يوم 18 يونيو الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ثم مواجهة العين الإماراتي يوم الإثنين 23 يونيو الساعة الرابعة صباحا، قبل ختام المباريات بمواجهة يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس 26 يونيو العاشرة مساءً.