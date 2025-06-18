خبر في الجول - تأكد غياب كوكا أمام بالميراس.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بورتو

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 02:22

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب فريق الأهلي عن مواجهة بالميراس المقبلة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء الخميس المقبل.

وعلم FilGoal.com أنه قد تأكد غياب أحمد كوكا عن مواجهة بالميراس بسبب كدمة الركبة وشكوك حول لحاقه بمباراة بورتو.

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ويحتاج كوكا أسبوعا من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

وكان أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد كشف في وقت سابق عبر موقع النادي الرسمي عن غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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