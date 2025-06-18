كأس العالم للأندية - فيفا: اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 01:46

كتب : FilGoal

الحضور الجماهيري مباراة باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي عن الاقتراب من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة في كأس العالم للأندية.

وكانت أكثر مباراة شهدت حضور جماهيري خلال أول 3 أيام من البطولة مواجهة باريس سان جيرمان وأتليتكو مدريد بـ 89 ألفا و619 مشجعا.

بينما جاء في المركز الثاني مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الافتتاح بـ 60 ألفا و927 مشجعا.

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وكشف فيفا في بيانه "اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة في كأس العالم للأندية وحضر 340 ألف مشجعا مباريات أول ثلاثة أيام".

وتابع "يستمر الزخم نحو بيع التذاكر حيث يتبقى 4 من أصل 5 مباريات أكثر مبيعا في دور المجموعات قادمة".

ومن جانبه صرح جياني إنفانتينو "يفخر الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأجواء الفريدة وتعدد الثقافات والدعم الذي حققته البطولة وهذا تماما ما صممت من أجله كأس العالم للأندية".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو الجاري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

فيفا كأس العالم للأندية الحضور الجماهيري
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