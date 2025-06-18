ألونسو يتحدث عن مواجهة إنزاجي وأداء الهلال وموقف المصابين.. والتعامل مع الطقس

تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن ضربة البداية ضد الهلال في كأس العالم للأندية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة القارية بمواجهة الهلال السعودي اليوم الأربعاء، وذلك في إطار كأس العالم للأندية.

وقال تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد في المؤتمر الصحفي: "نبحث عن التوازن الدفاعي والهجومي وتحدثنا عن هذا وكيفية الحفاظ على تماسك الفريق".

وتابع "نركز على مواجهة الهلال لكننا نعلم أننا بحاجة إلى وقت للتحسن، نتمنى أن نتحسن خلال البطولة وأن تكون مباراتنا الأخيرة أفضل من الأولى".

وأوضح ألونسو "بيلينجهام لديه القدرة على تغطية المساحات على الأطراف، لكن عليه أن يبدأ في المركز المناسب، وهو يتمتع بروح لاعب الوسط ويحب الإبداع ولديه القدرة على الوصول للمرمى".

أما عن موقف المصابين فأجاب "كارباخال وكامافينجا وألابا وروديجير يحتاجون لمزيد من الوقت بسبب العودة من إصابات قوية، وأتمنى أن يتمكنوا من اللعب لاحقا".

وشدد ألونسو "كأس العالم للأندية يمكنه أن يصبح أكبر من كأس العالم للمنتخبات، لأن هذا يوحد عالم كرة القدم بأكمله".

وبسؤاله عن مواجهة الهلال قال: "سيموني إنزاجي لم يلعب أي مباراة مع الهلال مثل حالتي الآن، لذلك لا نعرف الكثير عنهم، لكنهم فريق جيد للغاية ويمتلكون ميتروفيتش وسافيتش ومالكوم وينافسون على أبطال آسيا".

وأضاف "الهلال يمتلك فريقا سبق له الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، لذلك سيكون التحدي صعبا للغاية".

وواصل "من السهل العمل مع لوكا مودريتش، علاقتنا كانت رائعة كزملاء وأصدقاء والآن كلاعب ومدرب، هناك ثقة كافية للتحدث معا، هو أسطورة ومن دواعي سروري أن أتواجد معه حتى اللحظة الأخيرة".

أما عن ارتفاع درجة الحرارة فأوضح "لست قلقا من حرارة الطقس، وليس بوسعنا فعل شيء حيال ذلك، سنلعب الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، وبالتأكيد ذلك سيؤثر علينا لكن علينا تقبله والتكيف معه".

وكشف ألونسو "أداء فرق البرازيل لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، يلعبون بمستوى عال جدا ومنافسون أقوياء".

أما عن حال أرضية الملعب بعد حفلة شاكيرا في ميامي اختتم ألونسو تصريحاته "أتمنى أن يكون الملعب جيدا، سألقي نظرة عقب المؤتمر للتأكد من ذلك".

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: باتشوكا المكسيكي، والهلال السعودي، وريد بول سالزبورج.