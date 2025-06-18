مباشر كأس العالم للأندية - أولسان (0)-(2) صنداونز.. جووووول راينرز من جديد

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:58

كتب : FilGoal

صنداونز

يواجه أولسان هيونداي الكوري فريق صنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وكان دورتموند قد تعادل أمام فلومينينسي ضمن منافسات نفس المجموعة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق39 هدف من راينرز لكن احتساب تسلل

ق36 جوووووول راينرز بهدف محتسب هذه المرة

ق31 إلغاء هدف راينرز بسبب لمسة يد

ق29 جووووول أول عن طريق راينرز

ق10 مباراة سريعة من الجانبين

ق5 البرازيلي إريك يهدر فرصة التسجيل لأولسان بتسديدة أعلى العارضة

ق2 استمرار هجمات صنداونز الخطيرة لكن تمر بسلام

ق1 هدف محقق يضيع من صنداونز في الثانية 18 ومطالبات بركلة جزاء

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة الساعة 2:05 فجرا

تأخر انطلاق المباراة بسبب الطقس

كأس العالم للأندية صنداونز أولسان هيونداي
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