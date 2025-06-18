انتهت كأس العالم للأندية - أولسان (0)-(1) صنداونز.. انتصار أول
الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:58
كتب : FilGoal
يواجه أولسان هيونداي الكوري فريق صنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وكان دورتموند قد تعادل أمام فلومينينسي ضمن منافسات نفس المجموعة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة
ق90 مطالبات بركلة جزاء لصالح صنداونز
ق83 تطبيق قاعدة الـ 8 ثواني لأول مرة على ويليامز وركنية لصالح أولسان
ق80 ويليامز يتألق ويمنع التعادل
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق39 هدف من راينرز لكن احتساب تسلل
ق36 جوووووول راينرز بهدف محتسب هذه المرة
ق31 إلغاء هدف راينرز بسبب لمسة يد
ق29 جووووول أول عن طريق راينرز
ق10 مباراة سريعة من الجانبين
ق5 البرازيلي إريك يهدر فرصة التسجيل لأولسان بتسديدة أعلى العارضة
ق2 استمرار هجمات صنداونز الخطيرة لكن تمر بسلام
ق1 هدف محقق يضيع من صنداونز في الثانية 18 ومطالبات بركلة جزاء
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة الساعة 2:05 فجرا
تأخر انطلاق المباراة بسبب الطقس