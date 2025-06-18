انتهت كأس العالم للأندية - أولسان (0)-(1) صنداونز.. انتصار أول

كأس العالم للأندية - أول انتصار إفريقي.. صنداونز يهزم أولسان ويتصدر مجموعته

مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي

مباشر كأس العالم للأندية - مونتيري (1)-(1) إنتر.. جووووول لاوتارو

مؤتمر جوارديولا: كرة القدم ازدهرت في شمال إفريقيا وأعلم أين خطورة الوداد.. وهذا موقف جريليتش

مؤتمر مدرب العين: لدي العديد من الخيارات قبل مواجهة يوفنتوس بسبب جاهزية اللاعبين

خبر في الجول - تأكد غياب كوكا أمام بالميراس.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بورتو

كأس العالم للأندية - فيفا: اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة

ألونسو يتحدث عن مواجهة إنزاجي وأداء الهلال وموقف المصابين.. والتعامل مع الطقس