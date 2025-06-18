طبيب الأهلي: كوكا يغيب عن تدريبات الفريق بسبب كدمة في الركبة

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن تطورات حالة أحمد نبيل كوكا ظهير أيسر الفريق.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء الخميس المقبل.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "كوكا غاب عن مران الفريق بسبب معاناته من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي".

وكشف "يخضع كوكا لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد تطورات الإصابة".

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.