طبيب الأهلي: كوكا يغيب عن تدريبات الفريق بسبب كدمة في الركبة

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:55

كتب : حسام نور الدين

ليونيل ميسي - ياسر إبراهيم - كوكا - إنتر ميامي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن تطورات حالة أحمد نبيل كوكا ظهير أيسر الفريق.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء الخميس المقبل.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "كوكا غاب عن مران الفريق بسبب معاناته من كدمة في الركبة تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي".

أخبار متعلقة:
طاهر أبو زيد: إرضاء جماهير الأهلي أولوية لي وسبب عدم تولي رئاسة بيراميدز قناة الأهلي: لم يتدرب اليوم وأمس.. تقلص فرص لحاق كوكا بمباراة بالميراس الثانية للأحمر.. أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وبالميراس الأهلي يخوض مرانه ظهرًا في نفس توقيت مباراة بالميراس

وكشف "يخضع كوكا لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد تطورات الإصابة".

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

أحمد كوكا الأهلي
نرشح لكم
مؤتمر مدرب العين: لدي العديد من الخيارات قبل مواجهة يوفنتوس بسبب جاهزية اللاعبين خبر في الجول - تأكد غياب كوكا أمام بالميراس.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بورتو كأس العالم للأندية - فيفا: اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة ألونسو يتحدث عن مواجهة إنزاجي وأداء الهلال وموقف المصابين.. والتعامل مع الطقس مباشر كأس العالم للأندية - أولسان (0)-(1) صنداونز.. جووووول راينرز كارباخال: ألونسو يعرف ريال مدريد جيدا.. ونعد الجماهير بالأفضل صفعة الفوز.. ريفر بليت ينتصر على أوراوا في كأس العالم للأندية تشكيل كأس العالم للأندية - زواني أساسي مع صنداونز.. وثنائي سويدي يقود أولسان
أخر الأخبار
مؤتمر مدرب العين: لدي العديد من الخيارات قبل مواجهة يوفنتوس بسبب جاهزية اللاعبين 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - تأكد غياب كوكا أمام بالميراس.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة بورتو 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - فيفا: اقتربنا من كسر حاجز المليون ونصف مليون تذكرة مباعة 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
ألونسو يتحدث عن مواجهة إنزاجي وأداء الهلال وموقف المصابين.. والتعامل مع الطقس ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - أولسان (0)-(1) صنداونز.. جووووول راينرز ساعة | كأس العالم للأندية
طبيب الأهلي: كوكا يغيب عن تدريبات الفريق بسبب كدمة في الركبة ساعة | كأس العالم للأندية
طاهر أبو زيد: إرضاء جماهير الأهلي أولوية لي وسبب عدم تولي رئاسة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
كارباخال: ألونسو يعرف ريال مدريد جيدا.. ونعد الجماهير بالأفضل 2 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507426/طبيب-الأهلي-كوكا-يغيب-عن-تدريبات-الفريق-بسبب-كدمة-في-الركبة