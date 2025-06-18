طاهر أبو زيد: إرضاء جماهير الأهلي أولوية لي وسبب عدم تولي رئاسة بيراميدز

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

طاهر أبو زيد

كشف طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة السابق تفاصيل ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز.

وشدد طاهر أبو زيد على أن إرضاء جماهير الأهلي أولوية بالنسبة له بسبب ارتباطه بالنادي منذ الصغر.

وكشف طاهر أبو زيد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كانت هناك جلسة شبه ودية لرئاسة نادي بيراميدز، لكن ارتباطي بالأهلي وإرضاء جماهير النادي أولوية بالنسبة لي".

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وتابع "أنا في الأهلي منذ كان عمري 10 سنوات لذلك الارتباط أكبر من كرة القدم والمنصب الإداري ويجب وضع ذلك في الاعتبار".

وأوضح أبو زيد "ابتعدت عن كرة القدم وعمري 30 عاما وأنا في عز العطاء ورفضت كل العروض المقدمة لي بسبب حساباتي المرتبطة بجمهور الأهلي".

واختتم طاهر أبو زيد تصريحاته "خلال أسبوع واحد كانت هناك 3 عروض مقدمة لي لكن لم أستطع اللعب لفريق آخر".

وكان قد ارتبط اسم طاهر أبو زيد برئاسة نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.

ولعب طاهر أبو زيد بقميص الأهلي خلال الفترة من 1980 وحتى 1993.

وأعلن أبو زيد اعتزاله بعد رحيله عن النادي الأهلي.

الأهلي طاهر أبو زيد بيراميدز
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