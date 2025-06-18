كارباخال: ألونسو يعرف ريال مدريد جيدا.. ونعد الجماهير بالأفضل

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

عبر الإسباني داني كارباخال لاعب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة لتولي تشابي ألونسو تدريب الفريق.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة القارية بمواجهة الهلال السعودي اليوم الأربعاء، وذلك في إطار كأس العالم للأندية.

وقال داني كارباخال في حوار صحفي مع DAZN: "ألونسو يعطينا التعليمات، ويريد منا اتباعها، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لترسيخ طريقة اللعب الخاصة به".

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وواصل "تشابي ألونسو يعرف النادي جيدًا، لقد نشأ هنا وهو محبوب من الجميع، لذلك اندمج بسرعة كبيرة ويريد أن يكون جزء من الفريق".

وأنهي حديثه "الجماهير متحمسة لتجربة ألونسو معنا، وتتابع وتتفاعل مع مقاطع التدريبات وتنتظر المباراة الأولي ونحن كذلك ونعدهم بالأفضل فيما هو قادم".

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: باتشوكا المكسيكي، والهلال السعودي، وريد بول سالزبورج.

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