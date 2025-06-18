صفعة الفوز.. ريفر بليت ينتصر على أوراوا في كأس العالم للأندية

الأربعاء، 18 يونيو 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

فاكوندو كوليديو - ريفر بليت

حقق ريفر بليت انتصارا هاما على منافسه أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وسجل فاكوندو كوليديو وسيباستيان دريوسي وماكسيميليانو ميزا أهداف ريفر بليت.

بينما أحرز يوسوكي ماتسو هدف أوراوا الوحيد.

وحصل فاكوندو كوليديو على جائزة رجل المباراة.

وتعرض دريوسي مهاجم ريفر بليت لصفعة قوية من قبل شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا عندما حاول أن يلحق بالكرة لكنه لم يتمكن بعد رأسية دريوسي ليصفعه دون قصد.

وحصل ريفر بليت على الـ3 نقاط الأولى له في مشوار البطولة.

ويتواجد في المجموعة الخامسة كل من إنتر ومونتيري وريفر بليت وأوراوا.

وصف المباراة

ضغط ريفر بليت على أوراوا منذ بداية المباراة بقوة وأسفر ذلك تسديدة قوية من دريوسي ارتطمت في القائم في الدقيقة التاسعة.

وبعد التسديدة سجل فاكوندو كوليديو الهدف الأول في الدقيقة 12 برأسية بعد عرضية من أكونيا.

وضاعف دريوسي النتيجة في الدقيقة 48 بعد خطأ فادح من مدافع أوراوا في إرجاع الكرة إلى حارس المرمى.

وحصل أوراوا على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعد تدخل من أكونيا على تاكورو كانيكو وسجل الهدف من نقطة الجزاء.

وقتل ميزا أمل أوراوا من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74.

ريفر بليت كأس العالم للأندية أوراوا
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