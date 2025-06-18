تشكيل كأس العالم للأندية - زواني أساسي مع صنداونز.. وثنائي سويدي يقود أولسان

أعلن كل من بان جون كيم مدرب أولسان هيونداي وأوسكار كاردوزو مدرب ماميلودي صنداونز تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي ماميلودي صنداونز مع أولسان هيونداي ملعب إنتر كو ستاديوم في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويلعب أولسان بثنائي في خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جو هيون وو.

الدفاع: ميلوس تروزاك - سيو ميونج كوان - كيم يونج جوون - كوستاف لودويكسون.

الوسط: لي تشونج يونج - جونج وو يونج - داريجان بويانيتش - كو سيونج بيوم.

الهجوم: أم وون سانج - إريك فارياس.

ويقود إكرام راينيرس هجوم صنداونز.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: هوليسو موداو - جرانت كيكينا - كيانو كوبيدو - ديفيني لونجا.

الوسط: مارسيلو أليندي - تيبوهو موكوينا.

أمامهما: لوكاس ريبييرو - أرثر ساليس - ثيمبا زواني.

الهجوم: إكرام راينيرس.

وكانت المباراة الأخرى بالمجموعة قد انتهت بالتعادل بدون أهداف بين بوروسيا دورتموند وفلومينينسي.