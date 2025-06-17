الهلال يعلن غياب ميتروفيتش عن التدريب الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:57
كتب : FilGoal
أعلن الهلال غياب ألكساندر ميتروفيتش لاعب الفريق عن التدريب الأخير قبل مواجهة ريال مدريد.
أليكساندر ميتروفيتش
النادي : الهلال
ويترقب الهلال ضربة الانطلاقة، بمواجهة ريال مدريد بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.
وكشف الهلال عن إصابة اللاعب الصربي والتي هي عبارة عن آلام في عضلة الساق الخلفية.
🔹 تواجد اللاعب "ميتروڤيتش" في العيادة؛ وذلك نظير شعوره بآلام في عضلة الساق الخلفية pic.twitter.com/yyS5anJGJI— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 17, 2025
وأفادت وسائل الإعلام السعودية، أن مشاركة ميتروفيتش أمام ريال مدريد أصبحت معقدة، وذلك بعد غيابه عن ثاني حصة تدريبية للزعيم على التوالي بسبب الإصابة.
وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 36 مباراة، سجل 28 هدفا، وصنع 7 أهداف.
ويقع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.
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