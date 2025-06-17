الهلال يعلن غياب ميتروفيتش عن التدريب الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - الهلال

أعلن الهلال غياب ألكساندر ميتروفيتش لاعب الفريق عن التدريب الأخير قبل مواجهة ريال مدريد.

ويترقب الهلال ضربة الانطلاقة، بمواجهة ريال مدريد بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكشف الهلال عن إصابة اللاعب الصربي والتي هي عبارة عن آلام في عضلة الساق الخلفية.

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وأفادت وسائل الإعلام السعودية، أن مشاركة ميتروفيتش أمام ريال مدريد أصبحت معقدة، وذلك بعد غيابه عن ثاني حصة تدريبية للزعيم على التوالي بسبب الإصابة.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 36 مباراة، سجل 28 هدفا، وصنع 7 أهداف.

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: ريال مدريد، وباتشوكا، وريد بول سالزبورج.

ألكساندر ميتروفيتش الهلال كأس العالم للأندية ريال مدريد
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