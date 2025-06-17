ياسين بونو: واجهت ريال مدريد كثيرا لكن لا أخشاه

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:45

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

أوضح المغربي ياسين بونو حارس مرمي الهلال السعودي، عدم خوفه من مواجهة ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة القارية بمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل، وذلك في إطار كأس العالم للأندية.

وقال ياسين بونو في تصريحات للصحفيين: "جاهزيتنا كبيرة ونتطلع لمباراة الغد أمام نجوم ريال مدريد".

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وواصل "ستكون مباراة كبيرة ومميزة أمام فريق عظيم كريال مدريد، لكن نحن لا نخشاه".

وأنهى حديثه "واجهت ريال مدريد كثيرًا في الدوري الإسباني، ولم تكن مباريات سهلة على الإطلاق، علينا أن نستعد بأفضل طريقة لمواجهتهم".

وخاض ياسين بونو مع الهلال 44 مباراة هذا الموسم، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة في 14 مباراة.

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من "ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج.

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