كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: فخور بما قدمناه ضد دورتموند.. والأموال لا تصنع الفارق

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

جون أرياس - فلومينينسي

يرى ريناتو جاوتشو مدرب فلومينينسي أن الأموال لا تصنع الفرق في كرة القدم ولكن الالتزام داخل الملعب.

وتعادل فلومينينسي مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب ميت لايف بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال جاوتشو للصحفيين عقب المباراة: "أريد توجيه التحية لجماهيرنا، أنا متأكد أن مشجعينا هنا وفي البرازيل فخورين جدا بالأداء الذي قدمه الفريق".

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وواصل "لقد كنا الأفضل طوال فترات المباراة وربما طوال ال 90 دقيقة ضد خصم قوي من أوروبا".

وتابع "نعلم أن هناك أندية لها ميزانيات تفوقنا بكثير لكن في أرضية الملعب الأمور تحسم ب 11 لاعبا ضد 11، الفارق لا تصنعه الأموال بالموقف والانضباط وهذا ما فعله لاعبونا".

وأضاف "فخور جدا بما قدمه اللاعبين، لقد أظهروا التزاما تكتيكيا عاليا واحترموا الخطة التي وضعناها".

وأتم "نحن نلعب كرة قدم جميلة ونحترم الخصم ولكننا لا نهاب أحد، جئنا إلى هنا من أجل القتال وسنواصل القتال حتى النهاية".

المباراة التي لم تشهد أي هدف حصل على جائزة أفضل لاعب بها جون أرياس لاعب فلومينينسي.

وحصل كل من الفريقين على النقطة الأولى بالمجموعة وفي انتظار المباراة الأخرى بين ماميلودي صنداونز وأولسان هيونداي.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد صنداونز يوم السبت المقبل 21 يونيو، بينما يلتقي فلومينينسي مع أولسان هيونداي يوم الأحد.

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