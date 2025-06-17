نيفيز: لا نخشى ريال مدريد الأقوى في العالم.. وطقس ميامي يشبه الرياض

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال ضد الوداد

أعرب البرتغالي روبين نيفيز لاعب الهلال السعودي، عن استعداده الكبير لمواجهة ريال مدريد الإسباني بكأس العالم للأندية.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة القارية بمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل، وذلك في إطار كأس العالم للأندية.

وقال روبين نيفيز في تصريحات للصحفيين: "مستعدين لكأس العالم للأندية وندخل المباراة بهدف تحقيق الفوز".

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وواصل "لا نخشى ريال مدريد رغم أنه أقوى فريق في العالم".

وأردف "قوتنا تشفع لنا بالفوز على ريال مدريد".

وتابع "غياب كيليان مبابي؟ بالطبع مؤثر ولكن ريال مدريد ليس فريق اللاعب الواحد، بل من أفضل فرق العالم، لذلك علينا التركيز على أنفسنا لتحقيق شيء جيد".

وشدد "معتادون على الأجواء الحارة، والطقس في ميامي يشبه الطقس في الرياض نوعا ما".

وأنهى حديثه "الهلال لا يخشى أحدا، نأتي هذه البطولة بهدف المنافسة على اللقب فقط".

وخاض روبن نيفيز مع الهلال 38 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد، وصناعة 10 أهداف.

ويقع الهلال في المجموعة الثامنة رفقة كلًا من "ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج.

روبن نيفيز الهلال ريال مدريد كأس العالم للأندية
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