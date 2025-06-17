قناة الأهلي: لم يتدرب اليوم وأمس.. تقلص فرص لحاق كوكا بمباراة بالميراس

كشفت قناة الأهلي عن تقلص فرص لحاق أحمد نبيل كوكا الظهير الأيسر للفريق، بمباراة بالميراس البرازيلي.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية السابعة مساء الخميس المقبل.

وأوضحت قناة الأهلي: "أحمد نبيل كوكا لم يتدرب اليوم وأمس، وتقلص فرصه في لعب مباراة بالميراس، وبدلائه كريم الدبيس ويحيى عطية الله ومصطفى العش جاهزون لخوض المباراة".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم، أن أحمد نبيل كوكا سيخضع لفحص طبي في مران الأهلي غدا الأربعاء، لحسم مصيره أمام بالميراس بعد شكواه من كدمة خفيفة في الركبة.

وتعرض كوكا للإصابة خلال مواجهة الأهلي ضد إنتر ميامي في الجولة الأولى من البطولة.

وتعادل الأهلي في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي سلبيا دون أهداف، وهي نفس النتيجة التي حسمت مواجهة بالميراس أمام بورتو البرتغالي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة نيوجيرسي الأمريكية، من أجل خوض مواجهة بالميراس، بعدما خاض الفريق مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي على ملعب هارد روك بمدينة ميامي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.