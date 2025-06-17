خبر في الجول – المقاولون يتوصل لاتفاق لضم محمود أبو جودة من حرس الحدود

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:28

كتب : عمرو نبيل

محمود أبو جودة

توصل نادي المقاولون العرب لاتفاق مع محمود أبو جودة لاعب حرس للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاولون اتفق مع أبو جودة لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في 19 مباراة مع حرس الحدود في الموسم المنقضي ولم يسجل أي هدف.

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وأيضا انتقل محمود الطنطاوي "دعبسة" إلى المقاولون العرب.

وكشف دعبسة في تصريحات خاصة في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تفاصيل تعاقده مع فريق المقاولون العرب في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع فريق كهرباء الإسماعيلية.

وأوضح دعبسة: "انتقلت إلى المقاولون العرب لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد المشاركة في تحقيق حلم كهرباء الإسماعيلي بالتأهل للدوري الممتاز".

ولعب دعبسة لأندية دكرنس وبايونيرز وزد وبتروجت وبروكسي وكهرباء الإسماعيلية.

وتعليقا على انضمامه للمقاولون العرب، قال: "طموحي هو تجديد الطموح لكل فترة لكي أحقق أهدافي والانضمام إلى المنتخب الأول".

وسجل دعبسة ٩ أهداف مع فريقه السابق كهرباء الإسماعيلية ساهمت في صعود الفريق للدوري الممتاز.

ويشارك اللاعب في مركز الجناح الأيسر.

وتأهلت فرق وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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