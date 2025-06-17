مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مدربا للفريق.. وتوقيع العقود غدا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 23:06

كتب : هاني العوضي

أحمد سامي مدرب سموحة

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري، عن التوصل لاتفاق مع أحمد سامي لتدريب الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ FilGoal.com: "مجلس الإدارة أتم اتفاقه مع أحمد سامي لتدريب الفريق الموسم المقبل".

وكشف المصدر "توقيع العقود مع أحمد سامي سيتم غدًا الأربعاء بعد اجتماع مجلس إدارة النادي".

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وأكمل "تم الاتفاق بعد اجتماع عقد عصر اليوم مع أحمد سامي، وحضره أحمد عبد المجيد القائم بأعمال رئيس النادى، ومحمد سلامة عضو المجلس، ومحمد عمر رئيس لجنة الكرة، وتم الاتفاق على تولى سامى قيادة الفريق للموسم المقبل".

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري رحيله عن تدريب الفريق بداية يونيو الجاري.

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وكشف محمد عمر رئيس لجنة الكرة في الاتحاد السكندري سابقا لـ FilGoal.com، أن علاء عبد العال اعتذر عن عدم تولي تدريب الفريق بعد اتفاقه مع نادي غزل المحلة، فيما تم ترشيح اسمي لتولي تدريب الفريق وهما أحمد سامي، وخالد جلال.

وأنهى الاتحاد السكندري الدوري في المركز السادس في المجموعة الثانية للمنافسة على البقاء، وذلك قبل إلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

وتولى أحمد سامي - 52 عاما - مدرب الاتحاد المنتظر أندية طلائع الجيش، والنجوم، وطنطا، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا.

الدوري الاتحاد السكندري
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