سبورت تكشف موعد الإعلان الرسمي لضم خوان جارسيا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

خوان جارسيا

كشفت صحيفة سبورت عن موعد إعلان برشلونة بشكل رسمي تعاقده مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول.

وأفادت سبورت الكتالونية، أن النادي يعمل على إعلان الصفقة بشكل رسمي الأربعاء المقبل والتقاط الصور وتوقيع العقد يوم الخميس.

وتمكن برشلونة من كسر عقد الحارس الإسباني بعد دفع 25 مليون يورو في خزائن الاتحاد الإسباني الخميس الماضي.

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ودخل برشلونة في صراع كبير أمام نيوكاسل وأرسنال، لكن بالأخير اختار خوان جارسيا برشلونة ليوقع معه لمده 6 مواسم.

وحصل الفريق الكتالوني على الضوء الأخضر من الاتحاد الإسباني يوم الاثنين، وذلك بعد مراجعة كافة الأوراق والمستندات الرسمية المقدمة من برشلونة.

وانضم الحارس الإسباني لفريق إسبانيول في الانتقالات الصيفية لـ2021، وينتهي عقده صيف 2028.

وشارك مع الفريق الكتالوني في 38 مباراة خرج في 8 مباريات بشباك نظيفة وساهم في عدم هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية.

خوان جارسيا إسبانيول برشلونة ميركاتو الدوري الإسباني
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