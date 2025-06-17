كرة طائرة - الزمالك يتفق مع مارتن بلانكو لتدريب الفريق.. وموعد وصوله

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 22:55

كتب : إبراهيم رمضان

مارتن بلانكو - الزمالك - كرة طائرة

توصل الزمالك لاتفاق مع الأرجنتيني مارتن بلانكو لتدريب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز المساعد سيتكون من أحمد رمضان الجيزاوي مدربا عاما، وإكرامي هيكل مدربا مساعدا، وأحمد شعلان مدير إداري.

وسيصل بلانكو للقاهرة لتولي قيادة فريق الطائرة بالزمالك، شهر أغسطس المقبل.

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وسيخلف مارتن بلاكو، البرازيلي كارلوس شوانكي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

ولعب مارتن بلانكو بقميص نادي الزمالك موسم 2014 - 2015، ونجح وقتها في المساهمة مع الفريق للتتويج بلقب الدوري.

وتعد تلك التجربة الأولى لمارتن بلانكو كرجل أول مسؤول عن الفريق، بعد عمله كمساعد مع الايطالي كاميلو بلاتشي.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.

مارتن بلانكو طائرة الزمالك الزمالك
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