خبر في الجول – مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم عماد حمدي

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 22:46

كتب : عمرو نبيل

عماد حمدي - ترافيس موتيابا

أتم مودرن سبورت اتفاقه لضم عماد حمدي لاعب الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

محمود أبو جودة

النادي : حرس الحدود

عماد حمدي

النادي : الإسماعيلي

مودرن سبورت
الإسماعيلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع عماد حمدي لضمه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ولعب حمدي في الإسماعيلي منذ عام 2015 وكان قادما من المنصورة.

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وكان مودرن سبورت قد اتفق مع محمود ممدوح حسبما علم في وقت سابق FilGoal.com فإن مودرن سبورت اقترب من ضم محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود مقابل 25 مليون جنيه.

وسبق وأن ارتبط محمود ممدوح بالانضمام لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وساهم ممدوح مع حرس الحدود في 6 أهداف خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخر في 23 مباراة خاضها مع حرس الحدود.

وكان محمود ممدوح أحد الأسباب الرئيسية في عودة حرس الحدود الموسم قبل الماضي لمسابقة الدوري بعدما سجل 11 هدفا.

عماد حمدي الإسماعيلي ميركاتو مودرن سبورت
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