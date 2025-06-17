كأس العالم للأندية - كوفاتش: أرضية الملعب أثرت على الأداء ضد فلومينينسي

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

نيكو كوفاتش - فولفسبورج

يرى نيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند أن أرضية ملعب مباراة فريقه ضد فلومينينسي أثرت على الأدء.

وتعادل دورتموند مع فلومينينسي في مباراة أقيمت على ملعب ميت لايف بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال كوفاتش للصحفيين عقب المباراة: "في المجمل يجب أن نكون راضين، لم تكن أفضل مباراة لنا لكن بالنسبة للمباراة الأولى في البطولة كان الأداء مقبولا".

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وتابع "الملعب مختلف عن ملاعب أوروبا من حيث نوع العشب وطبيعته، في رأيي الأرضية كانت لينة قليلا وليست جافة ولهذا لم تكن الكرة تسير بالسرعة التي نعتاد عليها ولكننا لا نبحث عن الأعذار".

وأضاف "التعادل في أول مباراة ليس مثاليا لكن من المهم أننا لم نخسر وأمامنا فرصة للتحسن".

المباراة التي لم تشهد أي هدف حصل على جائزة أفضل لاعب بها جون أرياس لاعب فلومينينسي.

وحصل كل من الفريقين على النقطة الأولى بالمجموعة وفي انتظار المباراة الأخرى بين ماميلودي صنداونز وأولسان هيونداي.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد صنداونز يوم السبت المقبل 21 يونيو، بينما يلتقي فلومينينسي مع أولسان هيونداي يوم الأحد.

نيكو كوفاتش كأس العالم للأندية بوروسيا دورتموند
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