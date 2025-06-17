كأس العالم للأندية - كوبيل: تأثرنا بفارق التوقيت ضد فلومينينسي

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

جريجوري كوبيل - فلومينينسي ضد دورتموند

يرى جريجوري كوبيل حارس مرمى بوروسيا دورتموند أن فريقه تأثر بتوقيت المباراة ضد فلومينينسي.

وتعادل دورتموند مع فلومينينسي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب ميت لايف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وقال كوبيل للصحفيين عقب المباراة: "لا أريد أن أعطي الأمر أكبر من حجمه لأنها كانت المباراة الأولى فقط".

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وواصل "ربما تأثرنا قليلا بفارق التوقيت أو بموعد المباراة غير المعتاد لكن لا داعي لاختلاق الأعذار لأننا ببساطة لم نقدم ما يكفي".

وتابع "سعيد لأنني تمكنت من القيام ببعض التصديات ولكن يجب علينا أن نفوز في المباراتين المقبلتين".

المباراة التي لم تشهد أي هدف حصل على جائزة أفضل لاعب بها جون أرياس لاعب فلومينينسي.

وحصل كل من الفريقين على النقطة الأولى بالمجموعة وفي انتظار المباراة الأخرى بين ماميلودي صنداونز وأولسان هيونداي.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد صنداونز يوم السبت المقبل 21 يونيو، بينما يلتقي فلومينينسي مع أولسان هيونداي يوم الأحد.

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