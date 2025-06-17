خالد جلال لـ في الجول: هذه حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري.. وتدريبي لـ الزمالك أفادني

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 21:58

كتب : حسن الشحات

خالد جلال - البنك الأهلي

كشف خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي عن حقيقة مفاوضات نادي الاتحاد السكندري معه لتعيينه كمدرب للفريق.

ورحل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق السكندري، ويسعى النادي للتعاقد مع مدرب آخر.

وقال خالد جلال لـ FilGoal.com: "أتشرف بترشيحي لتدريب الاتحاد السكندري، نادي كبير وجماهيري، لكن المحادثات غير رسمية حتى الآن".

أخبار متعلقة:
خالد جلال لـ في الجول: تطور الكرة الليبية سبب موافقتي على عرض التحدي مصري جديد في ليبيا.. خالد جلال مدربا لـ التحدي خبر في الجول - اتجاه داخل فاركو لرحيل خالد جلال خالد جلال: سيكون هناك حساب شديد للاعبين عقب الخسارة من سموحة

وأضاف "فترتي القصيرة مع الزمالك لم تؤثر علي بسوء في مسيرتي، بل توجت ببطولة كأس مصر مثل أيمن الرمادي الذي فاز بالبطولة بعدما لعب النهائي".

وتابع "على الزمالك أن يبني على تتويجه بكأس مصر للموسم الجديد وأن يكون هناك رؤية متزنة من مجلس الإدارة بتدعيم الفريق".

وشدد "الزمالك يحتاج لضم حوالي 8 لاعبين والاستغناء عن مثلهم".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أرى أزمة في تكوين منتخب ثان يشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، إذ فعلها منتخب الجزائر من قبل، بل من الممكن اكتشاف عناصر جديدة تنضم إلى المنتخب الأول رفقة حسام حسن".

ودرب جلال كل من الزمالك والبنك الأهلي وفاركو والشعلة السعودي، وتوج بلقب كأس مصر مع الأبيض.

خالد جلال الزمالك الاتحاد السكندري التحدي الليبي
نرشح لكم
قناة الأهلي: لم يتدرب اليوم وأمس.. تقلص فرص لحاق كوكا بمباراة بالميراس خبر في الجول – المقاولون يتوصل لاتفاق لضم محمود أبو جودة من حرس الحدود مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أحمد سامي مدربا للفريق.. وتوقيع العقود غدا خبر في الجول – مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم عماد حمدي رئيس لجنة الحكام السابق: كنت مجبرًا على بعض الأمور.. والمجاملات كانت كثيرة خبر في الجول.. الزمالك يتظلم ضد قرار لجنة الانضباط في شكوى النادي ضد زيزو الأهلي يخوض مرانه ظهرًا في نفس توقيت مباراة بالميراس خبر في الجول - أم صلال القطري يستفسر عن إمكانية ضم بلحاج
أخر الأخبار
كارباخال: ألونسو يعرف ريال مدريد جيدا.. ونعد الجماهير بالأفضل 17 دقيقة | كأس العالم للأندية
صفعة الفوز.. ريفر بليت ينتصر على أوراوا في كأس العالم للأندية 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
تشكيل كأس العالم للأندية - زواني أساسي مع صنداونز.. وثنائي سويدي يقود أولسان 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
الهلال يعلن غياب ميتروفيتش عن التدريب الأخيرة قبل مواجهة ريال مدريد 52 دقيقة | كأس العالم للأندية
ياسين بونو: واجهت ريال مدريد كثيرا لكن لا أخشاه ساعة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - مدرب فلومينينسي: فخور بما قدمناه ضد دورتموند.. والأموال لا تصنع الفارق ساعة | كأس العالم للأندية
نيفيز: لا نخشى ريال مدريد الأقوى في العالم.. وطقس ميامي يشبه الرياض ساعة | كأس العالم للأندية
قناة الأهلي: لم يتدرب اليوم وأمس.. تقلص فرص لحاق كوكا بمباراة بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507409/خالد-جلال-لـ-في-الجول-هذه-حقيقة-مفاوضات-الاتحاد-السكندري-وتدريبي-لـ-الزمالك-أفادني