خالد جلال لـ في الجول: هذه حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري.. وتدريبي لـ الزمالك أفادني

كشف خالد جلال المدير الفني لفريق التحدي الليبي عن حقيقة مفاوضات نادي الاتحاد السكندري معه لتعيينه كمدرب للفريق.

ورحل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق السكندري، ويسعى النادي للتعاقد مع مدرب آخر.

وقال خالد جلال لـ FilGoal.com: "أتشرف بترشيحي لتدريب الاتحاد السكندري، نادي كبير وجماهيري، لكن المحادثات غير رسمية حتى الآن".

وأضاف "فترتي القصيرة مع الزمالك لم تؤثر علي بسوء في مسيرتي، بل توجت ببطولة كأس مصر مثل أيمن الرمادي الذي فاز بالبطولة بعدما لعب النهائي".

وتابع "على الزمالك أن يبني على تتويجه بكأس مصر للموسم الجديد وأن يكون هناك رؤية متزنة من مجلس الإدارة بتدعيم الفريق".

وشدد "الزمالك يحتاج لضم حوالي 8 لاعبين والاستغناء عن مثلهم".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أرى أزمة في تكوين منتخب ثان يشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان، إذ فعلها منتخب الجزائر من قبل، بل من الممكن اكتشاف عناصر جديدة تنضم إلى المنتخب الأول رفقة حسام حسن".

ودرب جلال كل من الزمالك والبنك الأهلي وفاركو والشعلة السعودي، وتوج بلقب كأس مصر مع الأبيض.