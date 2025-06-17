انتهت كأس العالم للأندية - ريفر بليت (3)-(1) أوراوا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 21:48

كتب : FilGoal

فاكوندو كوليدو - ريفر بليت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريفر بليت ضد منافسه أوراوا في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 74: جوووووووووووول ماكسيميليانو ميزا من رأسية عقب عرضية من ركلة ركنية.

ق 58: جوووووووول يوسوكي ماتسو من نقطة الجزاء.

ق 56: ركلة جزاء لأوراوا بعد تدخل من أكونيا على تاكورو كانيكو.

ق 48: جوووووووول سيباستيان دريوسي برأسية بعد خطأ فادح من مدافع أوراوا في إرجاع الكرة إلى حارس المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق12. جووووول أول لريفر بليت عن طريق فاكوندو كوليديو برأسية بعد عرضية من أكونيا.

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ريفر بليت كأس العالم للأندية أوراوا
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