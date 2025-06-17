تشكيل كأس العالم للأندية - مونتييل أساسي مع ريفر بليت.. ومهاجم وحيد لـ أوراوا

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 21:27

كتب : FilGoal

جونزالو مونتيل - نيكولاس ديلا كروز - ريفر بليت

أعلن مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويلاقي ريفر بليت منافسه أوراوا في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

ويشارك فرانكو ماستانتونو الذي يستعد للانتقال إلى ريال مدريد عقب انتهاء البطولة في التشكيل الأساسي.

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وكذلك يتواجد جونزالو مونتييل وماركوس أكونيا في تشكيل الفريق الأرجنتيني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

خط الدفاع: ماركوس أكونيا – لوكاس مارتينيز كوارتا – جيرمان بيتزيلا – جونزالو مونتييل

خط الوسط: ناتشو فيرنانديز – إنزو بيريز – كيفن كاستانيو - فرانكو ماستانتونو

خط الهجوم: فاكوندو كوليديو – سيباستيان دريوسي

وعلى الجانب الآخر أعلن ماسيج سكورزا المدير الفني لأوراوا تشكيل فريقه.

ودفع المدرب البولندي بمهاجم وحيد وهو يوسوكي ماتوسو وخلفه ثلاثي.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا

خط الدفاع: هيروكازو إشيهارا – دانيلو بوزا – ماريوس هويبراتن – يويشي نيجانوما

خط الوسط: كايتو ياسوي – صامويل جوستافسون

أمامهما: ريوما واتانابي – ماتيوس سافيو – تاكورو كانيكو

خط الهجوم: يوسوكي ماتوسو

وتضم المجموعة الخامسة إنتر ومونتيري المكسيكي بالإضافة إلى ريفر بليت وأوراوا.

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