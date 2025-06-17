بمشاركة بيلينجهام الأولى.. دورتموند يفتتح كأس العالم للأندية بالتعادل مع فلومينينسي

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

كريم أديمي - فلومينينسي ضد دورتموند

تعادل بوروسيا دورتموند مع فلومينينسي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب ميت لايف بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

المباراة التي لم تشهد أي هدف حصل على جائزة أفضل لاعب بها جون أرياس لاعب فلومينينسي.

وحصل كل من الفريقين على النقطة الأولى بالمجموعة وفي انتظار المباراة الأخرى بين ماميلودي صنداونز وأولسان هيونداي.

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التشكيل

بدأ تياجو سيلفا في التشكيل الأساسي لفلومينينسي، بينما قاد رامي بن سبعيني دفاع دورتموند.

أحداث المباراة

فلومينينسي كان صاحب أول مبادرتين هجوميتين وأخطرهما كان بتسديدة من جون أرياس تصدى لها الحارس جريجوري كوبيل.

واستمرت سيطرة فلومينينسي على مجريات الشوط ولكن دون خطورة كبيرة على المرمى.

في الشوط الثاني شارك جوب بيلينجهام لاعب دورتموند الجديد لأول مرة كبديل بقميص الفريق في الدقيقة 58.

وتصدى كوبيل بشكل رائع لكرة من فلومينينسي على مرتين في الدقيقة 68 حافظ بها على نظافة شباكه.

ولم ينجح كلا الفريقين في التسجيل طوال أحداث المباراة على الرغم من وجود خطر نسبي من فلومينينسي لتنتهي بالتعادل بدون أهداف.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد صنداونز يوم السبت المقبل 21 يونيو، بينما يلتقي فلومينينسي مع أولسان هيونداي يوم الأحد.

كينو - فلومينينسي بوروسيا دورتموند كأس العالم للأندية
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