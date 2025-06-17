الاتحاد الليبي يعلن إقامة مباريات المرحلة النهائي للدوري في ميلانو

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

كهربا - الاتحاد الليبي

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مباريات المرحلة النهائي للدوري المحلي في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتتواجد 6 فرق في المرحلة النهائية للتتويج بالدوري الليبي.

وأوضح الاتحاد الليبي أنه سيباشر خلال الفترة المقبلة الإجراءات الخاصة بالأندية المعنية بالمشاركة في هذا الدور وذلك وفقا للضوابط والشروط التي ستحدد وتعلن في الوقت المناسب.

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ولم يكشف الاتحاد الليبي المواعيد المحددة لإقامة المباريات في إيطاليا وانطلاق المرحلة.

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وستحدد مرحلة التتويج بالدوري الفريق البطل بالإضافة إلى المتأهلين إلى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ولم ينته بعد حسم الـ3 مراكز في المجموعتين بالدوري.

وتتبقى مباراتين لكل فريق في المجموعتين لتحديد المتأهلين بشكل رسمي لمرحلة التتويج.

وتوج النصر بلقب الدوري الليبي في الموسم السابق بعد انتصاره في الدوري السداسية التي أقيمت في إيطاليا.

كهربا الدوري الليبي إيطاليا ميلانو
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