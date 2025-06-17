سينسيناتي الأمريكي: لن تنته المفاوضات مع مولر إلا بتوقيعه لناد آخر

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 20:51

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ - أوكلاند سيتي

أعلن جيف بيردينج رئيس نادي سينسيناتي الأمريكي، أن مفاوضاته مع الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني، لن تتوقف.

وأوضح بيردينج في تصريحات لصحيفة بيلد: "قدمنا عرضا لتوماس مولر، وأجرينا مناقشات مع وكلائه، ونحترم رغبته ووكلائه في اختيارهم".

وأضاف رئيس سينسيناتي "الباب لا يزال مفتوحا، لن تنته المفاوضات إلا بتوقعه مع ناد آخر، لدينا ملعب كبير وأجواء رائعة، من يدري ما سيحدث في النهاية".

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وحقق بايرن ميونيخ الفوز على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف نظيفة في افتتاحية مباريات الفريقين في كأس العالم للأندية.

وأقيمت المباراة على "تي كيو إل" الملعب الرئيسي لفريق سينسيناتي الأمريكي.

وبعد المباراة رد مولر معلقا على الأجواء داخل الملعب: "الملعب والجمهور كانوا رائعين للغاية، لديهم أجواء ممتازة".

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وينافس بايرن ميونيخ مع أوكلاند سيتي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما بنفيكا البرتغالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني الذين تعادلا بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى.

وسجل مولر صاحب الـ35 عاما، هدفين في فوز فريقه بعشرة أهداف، ونال إشادة واسعة من الجماهير.

وأعلن مولر رحيله عن بايرن ميونيخ بعد مسيرة استمرت 25 عاما مع النادي البافاري.

وقال مولر في بيان رحيله: "بعد كل التكهنات الأخيرة حولي، أود أن أغتنم هذه الرسالة كفرصة لتقديم بعض التوضيحات. على الرغم من عدد الدقائق التي ألعبها، إلا أني ما زلت أستمتع حقاً باللعب مع اللاعبين في الملعب والقتال معاً من أجل ألواننا والألقاب".

وأضاف "كنت أتمنى أن يكون لي نفس الدور العام المقبل، لكن النادي قرر عدم التفاوض على عقد جديد.أنا أحترم هذا القرار".

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن أن الدوري الأمريكي الوجهة الأقرب لمولر في الموسم المقبل.

توماس مولر هو أكثر لاعب في تاريخ ناديه يتوج بلقب الدوري الألماني.

فقد وصل توماس مولر للقب الدوري الألماني رقم 12 في تاريخه متفوقا على زميله في الفريق مانويل نوير.

ويأتي مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بعدما حقق 11 لقبا للدوري الألماني.

ويعد مولر ونوير هما فقط من استطاعا الفوز بلقب الدوري الألماني 11 مرة متتالية.

وفي المركز الثالث يأتي روبرت ليفاندوفسكي ودافيد ألابا ولكل منهما 10 بطولات دوري.

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