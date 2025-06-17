رئيس لجنة الحكام السابق: كنت مجبرًا على بعض الأمور.. والمجاملات كانت كثيرة

هاجم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية السابق، مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام.

وأوضح بيريرا في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كان لدي أفكار وخطط كثيرة لتطوير التحكيم في مصر، وبعض الأشخاص كانوا يظهرون لي المساعدة خلال فترة عملي، ولكن العكس ما كان يحدث".

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق "بعض الأمور كنت مجبرا عليها، ولم تكن تحت إدارتي، وكان هناك اختلاف في وجهات النظر مع المساعدين، وظهر ذلك في النتائج التي تظهر بنهاية الأمر".

وأكمل "عملت كثيرًا على تصنيف الحكام، لتحديد من يستحق إدارة المباريات ومن الأفضل للعمل في تقنية الفيديو، ولكن الأسماء التي اخترتها كان معهم منافسين آخرين، ولم تكن المنافسة في الملعب وإنما مجاملات".

وتابع "القائمة الدولية للتحكيم المصري شهدت مجاملات عديدة بالمخالفة للتصنيفات الفنية التي عملنا عليها، فعلى سبيل المثال بعثت رسالة لحكم وأخبرته كم أنا منبهر به، ولكن الأندية كانت تتدخل في الاختيارات، ومن هنا أتت المجاملات".

ودلل بيريرا على وجود ما وصفه بالمجاملات بسبب غياب الحكام المصريين عن كأس العالم للأندية "عندما يكون هناك 5 حكام من إفريقيا في كأس العالم للأندية، ليس من بينهم أي حكم مصري، فهذا دليل على المجاملات".

ويتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى بيريرا رئاسة لجنة الحكام في مصر خلال الفترة من 5 مارس 2023 وانتهاء في 31 أغسطس 2024.

وكشف بيريرا بعد رحيله عن خطاب لتوضيح أسباب رحيله.

وواصل مدير التطوير الحالي في الاتحاد التركي: "هناك ضغوط كبيرة كانت تمارس على الحكام في مصر، ومجاملات كثيرة من الأندية وليس الأفراد فقط، وكنا نعقد معسكرات ودورات تدريبية، ولكن لم تكن تظهر إعلاميا، لأن ذلك كان من مصلحة بعض الأشخاص داخل اتحاد الكرة".

وكشف رئيس لجنة الحكام السابق عن سبب اختيار إبراهيم نور الدين الحكم السابق ضمن لجنة الحكام "جلست وتحدثت معه ووجدت أنه يمتلك خبرات، وسيفيد الحكام الأصغر سنا، والأقل خبرة، ولذلك اخترته في لجنة الحكام لأنه يملك خبرات كبيرة".

وأتم حديثه بتوجيه رسالة إلى الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام حاليا "صديق لي وأثق أنه سيستطيع أن يحقق نجاحات لم أحققها، أنصحه بالعمل على النظام الذي أعهده منه، لكي يستطيع مساعدة الحكام المصريين".

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.