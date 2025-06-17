كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يعمل على التعاقد مع جيوكيريس ولكن

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي، تعزيز صفوفه بالهجوم وذلك بالتعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

وينتهي عقد المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة صيف 2028.

وأفادت صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن الفريق الإيطالي يبحث عن تعزيز هجومه للموسم القادم، وذلك بعدما ضمن الفريق التواجد بمراكز دوري أبطال أوروبا.

ويبحث يوفنتوس عن مخرج للمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، من أجل إمكانية التعاقد مع المهاجم السويدي.

ويتبقى عام واحد فقط في عقد المهاجم الصربي، لذلك يبحث يوفنتوس، عن البحث على مخرج لفلاهوفيتش حتى لا يرحل بشكل مجاني الصيف القادم.

وشارك فلاهوفيتش مع يوفنتوس في 41 مباراة، وسجل 15 هدفا، وصنع 5 أهداف.

ويترقب يوفنتوس افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية، فجر الخميس، حيث يواجه الفريق الإيطالي نظيره العين في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات.

ويقع يوفنتوس في المجموعة السابعة التي تضم كلًا من: مانشستر سيتي، والعين الإماراتي، والوداد المغربي.