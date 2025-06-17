الرئيس التنفيذي لـ الهلال: اتفقنا مع إنزاجي على تعيينه قبل نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - سيموني إنزاجي

كشف إستيفي كالزادا الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي عن الاتفاق مع سيموني إنزاجي على تعيينه مدربا للفريق قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كالزادا عبر بي بي سي سبورت: "قد يبدو أن تعيين إنزاجي حدث سريعا، لكنه ثمرة عمل شاق".

وأضاف "كان قريبا من لعب مباراة حاسمة وطلب منا تأجيل الأمور إلى ما بعد النهائي".

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وأنهى حديثه قائلا: "حسمت الأمور معه ولكن لم يوقع قبل النهائي، طلب منا الانتظار وهو أمر منصف بالتأكيد".

وكثرت التقارير الصحفية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر وباريس سان جيرمان عن مفاوضات الهلال مع إنزاجي مدرب النيراتزوري.

وخسر إنتر نهائي البطولة بشكل كارثي من غريمه باريس سان جيرمان بخمسة أهداف دون رد لتكون الهزيمة الأكبر في تاريخ نهائيات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الهلال لمواجهة خصمه ريال مدريد الأربعاء المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

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