الثانية للأحمر.. أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي وبالميراس

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

الحكم أنتوني تايلور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أنتوني تايلور حكما لمباراة الأهلي ضد بالميراس.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس بعد غدا الخميس في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

وسيعاون تايولر كل من جاري بيسويك وآدم نان، بينما يتواجد الإماراتي عمر العلي كحكم رابع.

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وسبق لتايلور قيادة مباراة واحدة للأهلي سابقا جمعته مع سياتل ساوندرز في كأس العالم 2023 وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

كما قاد تايلور مباراة ودية لمنتخب مصر ضد جامايكا في عام 2014 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتستضيف أمريكا كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيوجيرسي قادمة من ميامي فجر الإثنين، بعد خوض مواجهة إنتر ميامي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وتعادل الأهلي سلبيا في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح البطولة، فيما أن يتعادل بالميراس البرازيلي أمام بورتو البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.

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