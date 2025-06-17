مؤتمر كيفو: نتسلح بالتواضع ضد مونتيري.. والإيطاليون مهووسون بخطة اللعب

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

كريستيان كيفو

شدد كريستيان كيفو المدير الفني لـ إنتر على أهمية التواضع والتسلح به ضد مونتيري المكسيكي.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه مونتيري في المباراة التي ستجمعهما فجر الأربعاء.

وقال المدرب الروماني خلال المؤتمر الصحفي: "يجب ألا نفكر في الماضي لأن لا يمكننا تغييره، علينا احترام بطولة كأس العالم للأندية ونظهر بأفضل شكل ممكن كفريق".

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وأضاف "لا مكان للأعذار بشأن الجاهزية البدنية أو الذهنية، نحن جاهزون وعملنا على بناء فريق متوازن".

وأكمل "الاستمرار بخطة 3-5-2؟ نحن مهووسون جدا في إيطاليا بالأنظمة والخطط، لكن الأهم هو المبادئ التي تحكم طريقة اللعب".

وتابع "في السنوات الماضية اعتمد إنتر هذا النظام ووصل الفريق لنتائج مهمة، نحتاج إلى مرونة كبيرة وعدم إعطاء نقاط مرجعية ثابتة حتى نربك تنظيم الخصم، سنضيف بعض اللماسات وسنرى بعضها ضد مونتيري".

وأنهى حدثه قائلا: "علينا أخذ كل مباراة على حدة ونتسلح بالتواضع، من يريد الفوز يجب أن يقدم أداء أفضل من خصمه".

وتولى كيفو تدريب النيراتزري بعد رحيل سيموني إنزاجي إلى الهلال السعودي.

ويتواجد إنتر في المجموعة الخامسة رفقة ريفر بليت ومونتيري وأوراوا ريد دياموندز.

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