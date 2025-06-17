سيبايوس: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والتقليل منها أمر مؤسف

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد - نابولي - داني سيبايوس

أعرب الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة القارية بمواجهة الهلال السعودي الأربعاء المقبل، وذلك في إطار كأس العالم للأندية.

وقال سيبايوس في تصريحات للصحفيين: "إنه لشرف كبير المشاركة في هذه البطولة المميزة، التي تضم الأندية الكبيرة في مختلف القارات".

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وواصل "التقليل من شأن هذه البطولة الكبيرة أمر مؤسف، الجميع يود أن يكون هنا".

وأردف "لوكا مودريتش أخبرني أن تشابي ألونسو عندما كان لاعبًا كان ملهمًا لهم، وشخص حماسي، نحن متحمسون جدًا للمباراة الأولي وكما ترى هو سيجن حتى تنطلق المباراة الأولى للفريق".

وأنهى حديثه "سأتحدث قريبًا مع الإدارة حول البقاء أو الرحيل، حتى الآن لم أقرر شيء حول مستقبلي".

وشارك سيبايوس مع ريال في 40 مباراة، وتمكن من صناعة هدفين.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: باتشوكا المكسيكي، والهلال السعودي، وريد بول ساليزبورج.

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