الأهلي يخوض مرانه ظهرًا في نفس توقيت مباراة بالميراس

يخوض الأهلي مرانه اليوم الثلاثاء في نفس موعد مواجهة بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي أمام بالميراس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية الساعة السابعة مساء الخميس (بتوقيت القاهرة) الثانية عشر ظهرًا (بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية) على ملعب ميتلايف في نيويورك.

ويخوض الأهلي مرانه الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء (بتوقيت أمريكا) - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة المران في نفس توقيت لقاء بالميراس البرازيلي، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء.

وتستضيف أمريكا كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى نيوجيرسي قادمة من ميامي فجر الإثنين، بعد خوض مواجهة إنتر ميامي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

وتعادل الأهلي سلبيا في المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح البطولة، فيما أن يتعادل بالميراس البرازيلي أمام بورتو البرتغالي بالنتيجة ذاتها.

وبذلك يتساوى كل من الأهلي وبورتو وبالميراس وإنتر ميامي في كل شيء من حيث النقاط وعدد الأهداف.

وحال انتهت المجموعة بالتساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة وحال استمر التساوي يتم اللجوء للعب النظيف من حيث البطاقات الصفراء والحمراء.

وكان الأهلي أقل فريق قد حصل على بطاقات إذ حصل على بطاقة صفراء واحدة كانت من نصيب مروان عطية ويليه بورتو بطاقتين وبالميراس ثلاثة وأخيرا إنتر ميامي أربع بطاقات.