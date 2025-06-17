آس: شكوك حول مشاركة مبابي ضد الهلال لمرضه بالحمى

تعرض ريال مدريد لصدمة كبيرة، وذلك باحتمالية غياب مهاجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي عن المباراة الأولي بكأس العالم للأندية بسبب المرض.

ويترقب ريال مدريد ضربة الانطلاقة، بمواجهة الهلال السعودي بدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن كيليان مبابي قد يغيب عن مواجهة الهلال السعودي، بسبب الحمي التي تعرض لها اللاعب منذ أيام.

وغاب المهاجم الفرنسي عن تدريبات ريال مدريد الأخيرة، الأمر الذي أثار الشكوك لدي جماهير الفريق الملكي.

وحتي الآن غير مؤكد غياب كيليان مبابي عن المباراة، لكن على الأرجح سيبدأ من دكة البدلاء.

وشارك كيليان مبابي مع ريال مدريد في 55 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفا وصناعة 4 أهداف.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم كلًا من: الهلال، وباتشوكا، وريد بول ساليزبورج.