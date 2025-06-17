مباشر كأس العالم للأندية - فلومينينسي (0)-(0) دورتموند.. تهديد أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

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ق16. تهديد أول من خوان أرياس ولكن كوبيل يتصدى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل