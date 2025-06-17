مباشر كأس العالم للأندية - فلومينينسي (0)-(0) دورتموند.. تهديد أول
الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 18:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.
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ق16. تهديد أول من خوان أرياس ولكن كوبيل يتصدى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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