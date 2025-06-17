مباشر كأس العالم للأندية - فلومينينسي (0)-(0) دورتموند.. تهديد أول

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم للأندية - تياجو سيلفا يقود دفاع فلومينينسي.. وبن سبعيني أساسي مع دورتموند مواعيد مباريات الثلاثاء 17 يونيو - فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند.. وإنتر يواجه مونتيري نيمار يعود من الإصابة ويشارك كبديل في خسارة قاتلة أمام فلومينينسي بالدوري البرازيلي وكيل فيرمينو يرد على أنباء اقترابه من فلومينينسي

ق16. تهديد أول من خوان أرياس ولكن كوبيل يتصدى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

بوروسيا دورتموند فلومينينسي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
سيبايوس: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والتقليل منها أمر مؤسف الأهلي يخوض مرانه ظهرًا في نفس توقيت مباراة بالميراس آس: شكوك حول مشاركة مبابي ضد الهلال لمرضه بالحمى تشكيل كأس العالم للأندية - تياجو سيلفا يقود دفاع فلومينينسي.. وبن سبعيني أساسي مع دورتموند خبر في الجول - اختبار طبي يحسم مصير كوكا أمام بالميراس كأس العالم للأندية - تقرير: السومة يقترب من الغياب أمام مانشستر سيتي كأس العالم للأندية - لاعب الهلال جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد عزيز كي: أعد نفسي ذهنيا لمواجهة مانشستر سيتي.. واللعب في الوداد شرف كبير
أخر الأخبار
سيبايوس: كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والتقليل منها أمر مؤسف 19 دقيقة | كأس العالم للأندية
الأهلي يخوض مرانه ظهرًا في نفس توقيت مباراة بالميراس 28 دقيقة | كأس العالم للأندية
آس: شكوك حول مشاركة مبابي ضد الهلال لمرضه بالحمى 30 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - فلومينينسي (0)-(0) دورتموند.. تهديد أول 38 دقيقة | كأس العالم للأندية
فوتبول إيطاليا: نابولي يسعى لضم نونيز بأقل من 50 مليون يورو 38 دقيقة | ميركاتو
كرة اليد - تبدأ الأربعاء.. مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للشباب ونظام البطولة 41 دقيقة | كرة يد
وحيدا من جيل فيرجسون.. رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع هيتون لتجديد عقده ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل كأس العالم للأندية - تياجو سيلفا يقود دفاع فلومينينسي.. وبن سبعيني أساسي مع دورتموند ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 3 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 4 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون
/articles/507391/مباشر-كأس-العالم-للأندية-فلومينينسي-ضد-دورتموند