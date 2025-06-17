انتهت كأس العالم للأندية - فلومينينسي (0)-(0) دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

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نهاية المباراة

ق68. تصدي رائع من جريجوري كوبيل حارس دورتموند على مرتين.

ق58. جوب بيلينجهام يشارك للمرة الأولى بقميص دورتموند بدخوله كبديل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق16. تهديد أول من خوان أرياس ولكن كوبيل يتصدى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل