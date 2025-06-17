فوتبول إيطاليا: نابولي يسعى لضم نونيز بأقل من 50 مليون يورو

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 18:41

كتب : FilGoal

داروين نونيز مهاجم ليفربول

يحاول نادي نابولي إقناع نظيره ليفربول للتعاقد مع داروين نونيز في فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن نابولي واثق من قدرته على إقناع ليفربول لضم نونيز مقابل أقل من 50 مليون يورو قليلا.

نابولي ليس الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع نونيز، إذ يزاحمه ميلان للظفر بالصفقة حسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت في وقت سابق.

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ويستعد نونيز لبدء فصل جديد في مسيرته بعد موسم صعب على مقاعد البدلاء، حسب العديد من التقارير.

وتحدثت تقارير قبل أيام أن الهلال السعودي يسعى أيضا لضم مهاجم منتخب أوروجواي.

نونيز انضم إلى ليفربول في صيف 2022 من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يقدم الأداء المأمول في مواسمه الثلاثة بأنفيلد.

وتعاقد ليفربول مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2022 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك نونيز في الموسم المنقضي في 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع مثلهم.

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