كرة اليد - تبدأ الأربعاء.. مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للشباب ونظام البطولة

تنطلق غدا الأربعاء 18 يونيو بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة مواليد 2004، التي تستضيفها بولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

ويقع المنتخب المصري للشباب في المجموعة الثامنة مع إسبانيا، والبحرين، والسعودية.

مصر × السعودية .. الأربعاء 18 يونيو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مصر × البحرين .. الخميس 19 يونيو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مصر × إسبانيا .. السبت 21 يونيو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل بطولة العالم لكرة اليد للشباب عبر قنوات أون سبورت، كما سيتم بث جميع المباريات عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد الرسمية عبر يوتيوب.

وتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما تواجدت إسبانيا بالتصنيف الأول.

أما البحرين فكانت في المستوى الثالث، والسعودية في المستوى الرابع.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - بولندا - سلوفينيا - أوروجواي

المجموعة الثانية: النمسا - المجر - الأرجنتين - البرازيل

المجموعة الثالثة: السويد - اليابان - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الرابعة: البرتغال - كرواتيا - الجزائر - كندا

المجموعة الخامسة: الدنمارك - فرنسا - المغرب - المكسيك

المجموعة السادسة: أيسلندا - مقدونيا الشمالية - رومانيا - جزر فارو

المجموعة السابعة: ألمانيا - تونس - صربيا - سويسرا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيتشكل من 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وسينضم أول فريقين في المجموعة الأولى مع أول فريقين من المجموعة الثانية، في مجموعة واحدة بالدوري الرئيسي، وهكذا في بقية المجموعات.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي سينضم إلى مجموعة في الدور الرئيسي تضم أول فريقين من المجموعة السابعة، والمتأهل معه من المجموعة الثامنة.

وبعد ذلك، يتأهل أول فريقين من الدور الرئيسي في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.