كرة اليد - تبدأ الأربعاء.. مواعيد مباريات مصر في بطولة العالم للشباب ونظام البطولة

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

مجدي أبو المجد - كرة يد

تنطلق غدا الأربعاء 18 يونيو بطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 سنة مواليد 2004، التي تستضيفها بولندا خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

ويقع المنتخب المصري للشباب في المجموعة الثامنة مع إسبانيا، والبحرين، والسعودية.

مصر × السعودية .. الأربعاء 18 يونيو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - 24 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة التشيك تحضيرا لكأس العالم كرة يد - الرابعة عشر.. منتخب مصر يتوج ببطولة إفريقيا للشباب أمام تونس كرة يد - منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بخسارة قاتلة من أيسلندا

مصر × البحرين .. الخميس 19 يونيو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مصر × إسبانيا .. السبت 21 يونيو الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتنقل بطولة العالم لكرة اليد للشباب عبر قنوات أون سبورت، كما سيتم بث جميع المباريات عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد الرسمية عبر يوتيوب.

وتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما تواجدت إسبانيا بالتصنيف الأول.

أما البحرين فكانت في المستوى الثالث، والسعودية في المستوى الرابع.

ويقود منتخب مصر للشباب مجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، ومحمد عبد الرحمن المدرب العام، ومحيي صلاح المشرف على تدريب حراس المرمى، وعمرو محمد طبيب، وكريم صفوت مدير إداري ومازن سمير مدير المنتخب، بينما يتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - بولندا - سلوفينيا - أوروجواي

المجموعة الثانية: النمسا - المجر - الأرجنتين - البرازيل

المجموعة الثالثة: السويد - اليابان - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية

المجموعة الرابعة: البرتغال - كرواتيا - الجزائر - كندا

المجموعة الخامسة: الدنمارك - فرنسا - المغرب - المكسيك

المجموعة السادسة: أيسلندا - مقدونيا الشمالية - رومانيا - جزر فارو

المجموعة السابعة: ألمانيا - تونس - صربيا - سويسرا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - مصر - البحرين - السعودية

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي سيتشكل من 4 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.

وسينضم أول فريقين في المجموعة الأولى مع أول فريقين من المجموعة الثانية، في مجموعة واحدة بالدوري الرئيسي، وهكذا في بقية المجموعات.

وفي حالة تأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي سينضم إلى مجموعة في الدور الرئيسي تضم أول فريقين من المجموعة السابعة، والمتأهل معه من المجموعة الثامنة.

وبعد ذلك، يتأهل أول فريقين من الدور الرئيسي في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

منتخب الشباب لكرة اليد بطولة العالم للشباب لليد مجدي أبو المجد
نرشح لكم
يد - منتخب مصر يتأهل للدور الرئيسي ببطولة كأس العالم للشباب كرة يد – منتخب مصر يهزم السعودية في افتتاح بطولة العالم للشباب يد - محمد سند يستمر في الدوري الفرنسي كرة يد - إلغاء رميات الترجيح لحسم المباراة.. الاتحاد يعلن تفاصيل دوري المحترفين يد - خالد وليد يرحل عن بشكتاش ويزامل ممدوح هاشم في يوروفارم مروة عيد عبد الملك تحتفي بتسجيل 1000 هدف مع نيس كرة يد - ماجديبورج بطل أوروبا ويحجز بطاقة مشاركته في كأس العالم للأندية بمصر كرة يد - رباعي مصري.. فيزبريم يعلن ضم علي زين وأحمد عادل وتجديد تعاقد الدرع
أخر الأخبار
ماسكيرانو: ركض ميسي كان جنونيا.. وهذا ما أظهرناه أخيرا 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الكأس الذهبية - السعودية (0)-(0) أمريكا.. الشوط الثاني 38 دقيقة | أمريكا
الفوز الأول.. أتلتيكو مدريد يطوي أحزانه ويدمر آمال سياتل 48 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (0)-(1) بوتافوجو.. التعادل يضيع ساعة | كأس العالم للأندية
وسام أبو علي: هذا ما تغير بين الشوطين أمام بالميراس.. وشعور الهدف العكسي مريع ساعة | كأس العالم للأندية
التشكيل - 4 تعديلات من باريس سان جيرمان.. وتغيير وحيد في صفوف بوتافوجو ساعة | كأس العالم للأندية
ميسي: مباراة الأهلي تركت مرارة في حلقنا.. وهكذا سجلت الهدف 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كاف يكشف مواعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. وتحديد فترات القيد 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة 2 انتهت كأس العالم للأندية – الأهلي (0)-(2) بالميراس.. خسارة الأحمر 3 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 4 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي
/articles/507389/كرة-اليد-تبدأ-الأربعاء-مواعيد-مباريات-مصر-في-بطولة-العالم-للشباب-ونظام-البطولة