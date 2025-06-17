وحيدا من جيل فيرجسون.. رومانو: مانشستر يونايتد يتفق مع هيتون لتجديد عقده

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

توم هيتون - مانشستر يونايتد

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع توم هيتون حارس مرمى الفريق لتجديد عقده.

وينتهي عقد الحارس الإنجليزي بنهاية الشهر الجاري.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر يونايتد اتفق مع الحارس البالغ من العمر 39 عاما على تجديد عقده لمدة موسم واحد.

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وفي حال إتمام الأمر بشكل رسمي، سيستمر هيتون كونه الوحيد المتبقي من جيل سير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي السابق لمانشستر يونايتد.

وكان جوني إيفانز يرافق هيتون كونهما المتبقيان من رجال فيرجسون، إلا أن المدافع الأيرلندي الشمالي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم المنقضي.

ولم يلعب هيتون أي مباراة رفقة الفريق الأول في الموسم المنتهي كونه الحارس الثالث.

ولكنه شارك مع فريق تحت 21 عاما ضد بارنسلي وقاد الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم عدم اعتزاله، إلا أن تم استدعائه من قبل جاريث ساوثجيت وقت تدريبه منتخب إنجلترا في يورو 2024 ليكون مدربا لحراس المرمى.

توم هيتون مانشستر يونايتد أليكس فيرجسون الدوري الإنجليزي
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