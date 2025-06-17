تشكيل كأس العالم للأندية - تياجو سيلفا يقود دفاع فلومينينسي.. وبن سبعيني أساسي مع دورتموند

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 18:13

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

أعلن كل من ريناتو جاوتشو مدرب فلومينينسي ونيكو كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي فلومينينسي مع دورتموند على ملعب ميت لايف في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم للأندية.

ويقود تياجو سيلفا دفاع فلومينينسي في المباراة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: فابيو.

الدفاع: صامويل تشافيير - تياجو سيلفا - خوان فرييتيس - ريني.

الوسط: ماتيوس مارتينيلي - هيركوليس - نوناتو.

الهجوم: جون أرياس - أجوستين كانوبيو - إفيرالدو.

بينما يلعب دورتموند بثلاثي في خط الدفاع مكون من رامي بن سبعيني ونيكلاس سولي وفلاديمير أنتون.

وجاء تشكيل دورتموند بالكامل كالتالي:

الحارس: جريجور كوبيل.

الدفاع: فلاديمير أنتون - نيكلاس سولي - رامي بن سبعيني.

الوسط: جوليان رييرسون - باسكال جروس - مارسيل سابيتزير - دانييل سفينسون.

الهجوم: جوليان براندت - سيهرو جيراسي - كريم أديمي.

ويجلس جوب بيلينجهام لاعب بوروسيا دورتموند الجديد على دكة البدلاء للمرة الأولى.

ويلعب دورتموند وفلومينينسي في المجموعة السادسة مع أولسان هيونداي وماميلودي صنداونز.

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