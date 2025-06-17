بعد حالات التسمم.. تأجيل مباراة ساليرنيتانا أمام سامبدوريا في ملحق الهبوط بإيطاليا

قررت رابطة الدرجة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم تلبية طلب نادي ساليرنيتانا بتأجيل مباراة الفريق أمام سامبدوريا.

وكان مقررًا أن يلتقي ساليرنيتانا أمام سامبدوريا مساء الجمعة في مباراة العودة بإياب ملحق الهبوط من الدرجة الثانية الإيطالية.

وتعرض 21 عضوا من لاعبي والجهاز الفني بالفريق للتسمم بعد خوض مواجهة الذهاب أمام سامبدوريا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز سامبدوريا بهدفين نظيفين، يوم الأحد.

وأصدرت الرابطة بيانا لتعلن إقامة المباراة يوم الأحد الساعة الثامنة والنصف مساءً على نفس الملعب المقرر ملعب أريكي.

وجاء في البيان:

بعد الإقرار بالطلب الذي ورد من نادي ساليرنيتانا يوم 16 يونيو 2025، وبعد الاطلاع على الوثائق الطبية والصحية التي أعدتها مرافق المستشفى المعنية والمرفقة بالطلب المذكور أعلاه، بالإضافة إلى الشكوى المرسلة إلى مكتب المدعي العام في محكمة جنوة والمرفقة بالمثل؛ وبعد الاستماع إلى عضو LNPB في اللجنة الطبية العلمية الفيدرالية؛ وإلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ومع مراعاة، ومع الأخذ في الاعتبار المادة 27.2 من النظام الأساسي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم

تقرر إعادة تحديد موعد مباراة الإياب من الدور الفاصل لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم 2024/ 2025 على النحو التالي: الأحد 22 يونيو 2025 الساعة 20.30 بين فريقين ساليرنيتانا - سامبدوريا، بدلاً من الجمعة 20 يونيو 2025 الساعة 20.30.

ويهبط آخر 3 فرق في ترتيب الدرجة الثانية إلى الثالثة في إيطاليا مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الـ 16 و17 مباراة ملحق لحسم آخر الهابطين للدرجة الثالثة.

وهبطت فرق كوسينزا، وتشيتاديلا، وبريشيا إلى الدرجة الثالثة، في انتظار الفريق الرابع إما ساليرنيتانا أو سامبدوريا.

وأعاد الاتحاد الإيطالي فريق سامبدوريا للمنافسة على البقاء بعد خصم 4 نقاط من بريشيا الذي فشل في دفع مستحقات لاعبيه وجهازه منذ شهر فبراير الماضي.