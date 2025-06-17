بعد تجميده لمدة موسم.. بيتيس يتعاقد مع حارس لاس بالماس

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

ألفارو فاليس

أعلن نادي ريال بيتيس تعاقده مع ألفار فاليس حارس مرمى لاس بالماس.

ألفارو فاليس

النادي : لاس بالماس

ريال بيتيس

وانضم فاليس في صفقة انقال حر حتى عام 2030 بعد نهاية تعاقده مع لاس بالماس.

لاس بالماس كان قد جمد الحارس صاحب الـ 27 عاما طوال الموسم الماضي بسبب رفضه تجديد تعاقده.

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وكان فاليس قد انضم لصفوف لاس بالماس في 2018 قادما من أكاديمية ريال بيتيس.

وقدم فاليس أداء رائع برفقة لاس بالماس في الموسم قبل الماضي قبل أن يغيب عن المشاركة بشكل كامل في الموسم الماضي.

وبشكل عام لعب فاليس 138 مباراة بقميص لاس بالماس وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 47 مباراة واستقبل 148 هدفا.

ويملك بيتيس كل من فران فييتيس وأدريان في مركز حراسة المرمى.

وتأهل الفريق للمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

وأصبح فاليس أول صفقات بيتيس استعدادا للموسم الجديد مع شراء ناتان بشكل نهائي من نابولي.

ريال بيتيس ألفارو فاليس
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