وكيل أنتوني لـ في الجول: ريال بيتيس يريد ضم اللاعب مجددا ولكن

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 17:44

كتب : عبد الرحمن شريف

أنتوني - ريال بيتيس ضد خيتافي

أوضح جونيور بيدروسو وكيل أعمال أنتوني لاعب مانشستر يونايتد أن ريال بيتيس يريد استعادة البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال بيدروسو لـ FilGoal.com: "اللاعب حتي الآن لم يستقر على شيء، ومستقبله معلق في الهواء".

وأتم "ريال بيتيس في الواجهة لكن ننتظر السوق وتحركاته وسنتخذ القرار المناسب لمستقبل اللاعب".

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وينتهي عقد اللاعب مع ناديه مانشستر يونايتد صيف 2027.

وخرجت في الأيام الأخيرة الكثير من التقارير الإخبارية التي تشير إلى إمكانية عودة أنتوني لريال بيتيس مجددا بعد فترة الإعارة الأخيرة بطلب من مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس.

وودع أنتوني ريال بيتيس بالدموع، بعدما تعرض للهزيمة أمام تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشارك أنتوني مع ريال بيتيس في 26 مباراة، وتمكن من تسجيل 9 أهداف، وصناعة 5 أهداف آخرين.

ريال بيتيس أنتوني الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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