الرياضية: بن زكري يقترب من تدريب سلطنة عمان

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

نور الدين بن زكري

اقترب الجزائري نور الدين بن زكري مدرب الخلود السعودي من قيادة تدريب المنتخب العُماني، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن المدرب الجزائري وصل إلى مراحل متقدمة مع الاتحاد العُماني لكرة القدم من أجل الوصول إلى صيغة توافقية حول بعض البنود التعاقدية.

وأسهم المدرب البالغ من العمر 59 عاما في بقاء الخلود ضمن أندية الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي، بعد توليه المهمة خلفًا للبرتغالي باولو دوراتي منذ الجولة السابعة.

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ونجح بن زكري في وضع الخلود بالمركز التاسع في سلم الترتيب برصيد 40 نقطة من 12 انتصارًا، و4 تعادلات، و18 خسارة.

في المقابل، يطمح منتخب عمان إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بعد نجاحه في انتزاع بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي بعد اقتناصه لتعادل قاتل مع نظيره الفلسطيني، ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وسبق لزكري العمل أيضًا في السعودية مع أندية الرائد، والفيحاء، وضمك، والأخدود، الذي أنقذه هو الآخر من الهبوط، الموسم قبل الماضي.

إضافة إلى خوضه تجارب تدريبية في الجزائر والولايات المتحدة.

عمان نور الدين بن زكري الخلود
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