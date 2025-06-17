خبر في الجول - مودرن سبورت يقترب من ضم محمود ممدوح

اقترب نادي مودرن سبورت من التعاقد مع محمود ممدوح مهاجم وهداف فريق حرس الحدود.

ويجيد محمود ممدوح اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وتدرج في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت اقترب من ضم محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود مقابل 25 مليون جنيه.

وسبق وأن ارتبط محمود ممدوح بالانضمام لنادي الزمالك خلال الفترة الماضية لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وساهم ممدوح مع حرس الحدود في 6 أهداف خلال الموسم الحالي، بعدما سجل 5 أهداف وصنع آخر في 23 مباراة خاضها مع حرس الحدود.

وكان محمود ممدوح أحد الأسباب الرئيسية في عودة حرس الحدود الموسم قبل الماضي لمسابقة الدوري بعدما سجل 11 هدفا.