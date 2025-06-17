الشرق الأوسط: الفتح يستهدف التعاقد مع حارس النصر ومهاجم الهلال

الثلاثاء، 17 يونيو 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

الفتح السعودي

أفادت جريدة الشرق الأوسط أن إدارة نادي الفتح تستهدف التعاقد مع حارس مرمى النصر نواف العقيدي ومهاجم الهلال عبد الله رديف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن إدارة الفتح تقدمت بطلب رسمي للجنة الاستدامة التابعة لوزارة الرياضة من أجل ذلك.

وأضاف التقرير أن إدارة نادي الفتح رفعت طلب التعاقد مع اللاعبين الى رابطة دوري المحترفين من أجل الموافقة على قيمة العروض المقرر تقديمها سواء للاعبين او لإدارتي النصر والهلال.

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وفي حال موافقة الرابطة ستتجه لتقديم العرض للناديين.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الفتح أبدت رغبة جادة بالتعاقد مع اللاعبين بعد تقديم العقيدي مستويات مميزة في الموسم الماضي خلال إعارته من النصر، وكذلك عبد الله رديف الذي لعب للاتفاق بنظام الإعارة.

ولفت التقرير إلى أن هناك اهتمام من أندية أوروبية للتعاقد مع نواف العقيدي، بالإضافة لوجود ثلاثة عروض لرديف 2 منها من أندية إسبانية، وناد ثالث يلعب في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

بالإضافة لاهتمام نادي الدرعية برديف خاصة في ظل تبقي موسم واحد له مع ناديه الهلال.

الهلال النصر الفتح
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