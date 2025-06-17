خبر في الجول - أم صلال القطري يستفسر عن إمكانية ضم بلحاج

استفسر نادي أم صلال القطري عن إمكانية التعاقد مع المغربي احمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا.

وانضم بلحاج إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2022 ولعب لأندية أسوان والزمالك وسيراميكا كليوباترا والجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أم صلال القطري استفسر عن إمكانية ضم اللاعب المغربي بداية من الموسم المقبل.

بلحاج كان أحد المطلوبين في الوداد على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية لكن الصفقة لم تتم.

وقاد بلحاج نادي سيراميكا كليوباترا للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر بعد الفوز على البنك الاهلي بالمباراة النهائية.

وخاض بلحاج 28 مباراة مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم وساهم في 14 هدفا بتسجيل 10 أهداف وصناعة 4 آخرين.

ويلعب أحمد بلحاج في مركز صانع الألعاب وكان قد انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لأول مرة في صيف 2023 من أسوان.

وخرج بلحاج وقتها على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا إلى الجونة قبل أن يعود بداية من يناير 2024.